Военнообязанные Азербайджана оттачивают свои умения

Согласно плану подготовки на 2025 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

В целях повышения дисциплины и морально-психологического состояния военнообязанных, в соответствии с планом, были проведены занятия по общественно-политической подготовке.

Занятия продолжились обучением личного состава медицинской подготовке и выполнением практических упражнений для надлежащего и своевременного оказания первой медицинской помощи в ходе ведения действий.

Затем с привлечёнными к сборам военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке, они были обучены тактико-техническим характеристикам стрелкового оружия и ручных гранатометов, правилам их использования, были выполнены практические стрельбы.

Основной целью учебных сборов с военнообязанными является совершенствование знаний и умений призванных из запаса, поддержание высокого уровня их боевой подготовки благодаря совершенствованию практических навыков.