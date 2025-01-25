Военнообязанные Азербайджана оттачивают свои умения - ФОТО - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на 2025 год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных, призванных из запаса.
Об этом в субботу сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
В целях повышения дисциплины и морально-психологического состояния военнообязанных, в соответствии с планом, были проведены занятия по общественно-политической подготовке.
Занятия продолжились обучением личного состава медицинской подготовке и выполнением практических упражнений для надлежащего и своевременного оказания первой медицинской помощи в ходе ведения действий.
Затем с привлечёнными к сборам военнообязанными были проведены занятия по огневой подготовке, они были обучены тактико-техническим характеристикам стрелкового оружия и ручных гранатометов, правилам их использования, были выполнены практические стрельбы.
Основной целью учебных сборов с военнообязанными является совершенствование знаний и умений призванных из запаса, поддержание высокого уровня их боевой подготовки благодаря совершенствованию практических навыков.
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