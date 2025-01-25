https://news.day.az/world/1725425.html Украина готова к транзиту газа из Азербайджана - Зеленский Украина готова к транзиту природного газа из Азербайджана в Европу, и если договоренность будет достигнута, то соглашение может быть подписано в ближайшее время. Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина готова к транзиту газа из Азербайджана - Зеленский
Украина готова к транзиту природного газа из Азербайджана в Европу, и если договоренность будет достигнута, то соглашение может быть подписано в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы можем использовать нашу инфраструктуру для транзита азербайджанского газа", - подчеркнул Зеленский.
По мнению Зеленского, договор может быть подписан быстро.
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