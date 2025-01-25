Украина готова к транзиту газа из Азербайджана

Украина готова к транзиту природного газа из Азербайджана в Европу, и если договоренность будет достигнута, то соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы можем использовать нашу инфраструктуру для транзита азербайджанского газа", - подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, договор может быть подписан быстро.