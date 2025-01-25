Военные самолеты присоединились к депортации нелегалов из США

Администрация США задействовала военно-транспортную авиацию для депортации нелегальных мигрантов в Гватемалу.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источника из числа должностных лиц, ранее в этот же день из США в Гватемалу вылетели два американских военно-транспортных самолета C-17. На борту каждого из них находились около 80 задержанных ранее нелегальных мигрантов.

"Гватемала и США привержены пресечению нелегальной миграции и укреплению безопасности границ", - привело в связи с этим агентство комментарий Госдепартамента.