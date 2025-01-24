Медалью к 150-летию национальной прессы Азербайджана будут награждаться и эти лица

Юбилейной медалью "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" будут награждаться также иностранцы и лица без гражданства.

Как сообщает Day.Az в пятницу, об этом говорится в Положении о юбилейной медали Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)".

"Юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)" награждаются граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии медиа-сферы, плодотворно работающие в этой сфере или отличившиеся в сотрудничестве с медиа",- говорится в первой статье Положения.