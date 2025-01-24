https://news.day.az/society/1725144.html Медалью к 150-летию национальной прессы Азербайджана будут награждаться и эти лица Юбилейной медалью "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" будут награждаться также иностранцы и лица без гражданства. Как сообщает Day.Az в пятницу, об этом говорится в Положении о юбилейной медали Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)".
Медалью к 150-летию национальной прессы Азербайджана будут награждаться и эти лица
Юбилейной медалью "150-летие Азербайджанской национальной прессы (1875-2025)" будут награждаться также иностранцы и лица без гражданства.
Как сообщает Day.Az в пятницу, об этом говорится в Положении о юбилейной медали Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)".
"Юбилейной медалью Азербайджанской Республики "150 лет Азербайджанской национальной печати (1875-2025)" награждаются граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без гражданства, имеющие особые заслуги в развитии медиа-сферы, плодотворно работающие в этой сфере или отличившиеся в сотрудничестве с медиа",- говорится в первой статье Положения.
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