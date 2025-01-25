Дуэль аутсайдеров: кто сильнее?

Второй день 20-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется с поединка аутсайдеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабаил" и "Кяпаз" проведут свой 15-й матч в чемпионатах страны.

В 14 сыгранных на данный момент играх преимущество имеет бакинский клуб. "Сабаил" выиграл половину встреч - семь раз.

"Кяпаз" побеждал четыре раза. Три матча завершились вничью. Бакинские футболисты забили 25 голов, игроки гянджинской команды - 15.

"Сабаил" пока не проигрывал "Кяпазу" на домашнем поле. Последние два матча хозяева поля выиграли с сухим счетом.

23.09.2017

Сабаил - Кяпаз

1:0

18.11.2017

Кяпаз - Сабаил

2:3

03.03.2018

Кяпаз - Сабаил

2:1

22.04.2018

Сабаил - Кяпаз

1:1

27.08.2022

Сабаил - Кяпаз

4:1

29.10.2022

Кяпаз - Сабаил

3:0

31.01.2023

Сабаил - Кяпаз

1:0

01.04.2023

Кяпаз - Сабаил

1:0

16.09.2023

Кяпаз - Сабаил

0:3

25.11.2023

Сабаил - Кяпаз

0:0

12.02.2024

Кяпаз - Сабаил

1:4

14.04.2024

Сабаил - Кяпаз

3:3

23.08.2024

Сабаил - Кяпаз

4:0

03.11.2024

Кяпаз - Сабаил

1:0

Отметим, что матч, который пройдет на ASCO Arena, начнется в 16:00.