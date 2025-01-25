Дуэль аутсайдеров: кто сильнее?
Второй день 20-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется с поединка аутсайдеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабаил" и "Кяпаз" проведут свой 15-й матч в чемпионатах страны.
В 14 сыгранных на данный момент играх преимущество имеет бакинский клуб. "Сабаил" выиграл половину встреч - семь раз.
"Кяпаз" побеждал четыре раза. Три матча завершились вничью. Бакинские футболисты забили 25 голов, игроки гянджинской команды - 15.
"Сабаил" пока не проигрывал "Кяпазу" на домашнем поле. Последние два матча хозяева поля выиграли с сухим счетом.
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23.09.2017
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Сабаил - Кяпаз
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1:0
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18.11.2017
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Кяпаз - Сабаил
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2:3
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03.03.2018
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Кяпаз - Сабаил
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2:1
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22.04.2018
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Сабаил - Кяпаз
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1:1
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27.08.2022
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Сабаил - Кяпаз
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4:1
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29.10.2022
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Кяпаз - Сабаил
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3:0
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31.01.2023
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Сабаил - Кяпаз
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1:0
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01.04.2023
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Кяпаз - Сабаил
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1:0
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16.09.2023
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Кяпаз - Сабаил
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0:3
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25.11.2023
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Сабаил - Кяпаз
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0:0
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12.02.2024
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Кяпаз - Сабаил
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1:4
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14.04.2024
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Сабаил - Кяпаз
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3:3
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23.08.2024
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Сабаил - Кяпаз
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4:0
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03.11.2024
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Кяпаз - Сабаил
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1:0
Отметим, что матч, который пройдет на ASCO Arena, начнется в 16:00.
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