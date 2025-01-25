Дуэль аутсайдеров: кто сильнее?

Второй день 20-го тура Премьер-лиги Мисли по футболу начнется с поединка аутсайдеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что "Сабаил" и "Кяпаз" проведут свой 15-й матч в чемпионатах страны.

В 14 сыгранных на данный момент играх преимущество имеет бакинский клуб. "Сабаил" выиграл половину встреч - семь раз.

"Кяпаз" побеждал четыре раза. Три матча завершились вничью. Бакинские футболисты забили 25 голов, игроки гянджинской команды - 15.

"Сабаил" пока не проигрывал "Кяпазу" на домашнем поле. Последние два матча хозяева поля выиграли с сухим счетом.

23.09.2017 Сабаил - Кяпаз 1:0 18.11.2017 Кяпаз - Сабаил 2:3 03.03.2018 Кяпаз - Сабаил 2:1 22.04.2018 Сабаил - Кяпаз 1:1 27.08.2022 Сабаил - Кяпаз 4:1 29.10.2022 Кяпаз - Сабаил 3:0 31.01.2023 Сабаил - Кяпаз 1:0 01.04.2023 Кяпаз - Сабаил 1:0 16.09.2023 Кяпаз - Сабаил 0:3 25.11.2023 Сабаил - Кяпаз 0:0 12.02.2024 Кяпаз - Сабаил 1:4 14.04.2024 Сабаил - Кяпаз 3:3 23.08.2024 Сабаил - Кяпаз 4:0 03.11.2024 Кяпаз - Сабаил 1:0

Отметим, что матч, который пройдет на ASCO Arena, начнется в 16:00.