Швеция бьет рекорды по количеству взрывов

В Швеции фиксируется беспрецедентная волна взрывов: за январь уже произошло 24 детонации, что превышает предыдущий рекорд ноября 2019 года с 22 взрывами.

Как сообщает Day.Az, причиной большинства инцидентов полиция называет вымогательство, в том числе направленное против компаний и их сотрудников.

Начальник местной полиции Андерс Юрестад отметил, что ситуация напряженная, а число взрывов растет.

По мнению полиции, если ранее взрывы чаще были направлены на участников криминальных разборок, то сейчас жертвами становятся компании и даже невиновные люди.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер собрал экстренное совещание с полицией, заявив, что такое положение дел недопустимо для цивилизованного общества. Полиция мобилизует дополнительные ресурсы, усиливает борьбу с вербовкой в социальных сетях и контроль за доступом к взрывчатым веществам. Особое внимание уделяется пиротехнике, которая часто используется для изготовления взрывных устройств.

Несмотря на сокращение числа смертельных перестрелок на 30 проц. с 2022 года, угроза новой волны насилия остается высокой.

Г. Стрёммер отметил, что борьба с преступными группировками займет до 10 лет, как показывает опыт других стран и, что необходимы новые законы и более жесткие меры контроля, чтобы справиться с растущей угрозой.