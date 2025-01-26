https://news.day.az/world/1725614.html В Армении найден труп российского военнослужащего В Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении. По факту возбуждено уголовное дело по статье о самоубийстве, проводится расследование. Имя военнослужащего и другие подробности инцидента пока неизвестны.
В Армении найден труп российского военнослужащего
В Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.
По факту возбуждено уголовное дело по статье о самоубийстве, проводится расследование.
Имя военнослужащего и другие подробности инцидента пока неизвестны.
Сообщается, что его тело было найдено повешенным в квартире, в которой он жил.
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