В Армении найден труп российского военнослужащего

В Гюмри обнаружено тело 23-летнего военнослужащего 102-й базы РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о самоубийстве, проводится расследование.

Имя военнослужащего и другие подробности инцидента пока неизвестны.

Сообщается, что его тело было найдено повешенным в квартире, в которой он жил.