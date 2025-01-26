Турция призывает Ирак и Сирию сообща бороться против ИГИЛ и РПК

Турция, Ирак и Сирия должны объединить все свои возможности и уничтожить террористические организации ИГИЛ и РПК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Багдаде с заместителем премьер-министра Ирака, министром иностранных дел страны Фуадом Хусейном.

Дипломат отметил, что конечное ожидание Анкары от Ирака заключается в том, что он признает террористической организацией РПК, которую он ранее объявил запрещенной организацией.

По словам Фидана, в ходе переговоров глав МИД Турции и Ирака были подробно обсуждены важные вопросы, касающиеся двух стран и региона, а отношения Анкары и Багдада рассмотрены со стратегической точки зрения.

"Взаимопонимание, достигнутое нами с Ираком по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом очень ценно в этом контексте. В частности, наше сотрудничество в борьбе с терроризмом и наша борьба с ИГИЛ и РПК чрезвычайно важны. Террористическая организация РПК нарушает суверенитет Ирака и представляет серьезную угрозу его национальной безопасности. Совсем недавно двое иракских военных погибли в результате атаки РПК. Я желаю милости Всевышнего для погибших солдат. РПК нацелена на Турцию, Ирак и Сирию. Во имя будущего нашего региона, его спокойствия и процветания мы должны вести общую борьбу с терроризмом. Мы должны объединить все наши возможности и уничтожить как ИГИЛ, так и РПК. Наше конечное ожидание от Ирака - признать РПК, которую он объявил запрещенной организацией, террористической организацией", - сказал, в частности, турецкий министр.

Кроме того, глава турецкой дипломатии акцентировал важность стабильности и процветания в Ираке для стабильности всего региона."Чем сильнее и богаче станет Ирак, тем процветающей станет Турция. Если Безопасности и стабильность Ирака укрепят мир и спокойствие в регионе. В этом контексте мы поддерживаем шаги, предпринимаемые для того, чтобы сделать Ирак более процветающей и безопасной страной. Мы поддерживаем инициативы Ирака, направленные на вклад в наш регион", - сказал он.

Он указал на особое значение, которое придается Анкарой проекту "Дорога развития". В этой связи дипломат напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подписал два отдельных меморандума о взаимопонимании относительно этого проекта.

"Данный проект предлагает очень ценную и перспективную возможность сотрудничества для нашего региона, основанную на региональной ответственности и взаимовыгодном подходе. Сегодня мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять для быстрой реализации проекта. Мы стремимся к скорейшему достижению конкретных результатов", - сказал он.