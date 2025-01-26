Сборная Азербайджана на выезде встретится с Сан-Марино

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 проведет сегодня свой очередной матч в рамках предварительного раунда чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что наша национальная сборная, находящаяся в группе B, встретится с местной командой в Серравалле, Сан-Марино.

Встреча, которая пройдет в зале "Multieventi Sport Domus", начнется в 21:00 по бакинскому времени.

U-19, обыгравшие вчера в первом матче Косово со счетом 4:1, выйдут в основной этап, заняв первое место в группе, если не проиграют Сан-Марино.

Сан-Марино (U-19. Футзал) - Азербайджан (U-19. Футзал)

26 января, 21:00

Таймкипер: Лаурентиу Илие (Сан-Марино)

Судья: Стефан Вебер (Германия).

Представитель УЕФА: Мария Майанс (Испания)

Зал "Мультивенти Спорт Домус"