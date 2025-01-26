Абсолютное большинство французов не доверяет Макрону

79% французов не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP) по заказу газеты Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В то же время 21% опрошенных одобряют политику Макрона.

Как отмечает издание, снижение поддержки главы государства наблюдается, в частности, среди пенсионеров, которые "в 2022 году активно голосовали за него на президентских выборах".

Что касается премьер-министра Франции Франсуа Байру, то его поддерживают 34% опрошенных. Газета указывает на то, что рейтинг действующего главы кабмина стабильнее, чем у его предшественника Мишеля Барнье, который столкнулся с падением популярности с самого начала работы на посту премьера.

Опрос проводился с 15 по 23 января. В нем принял участие 2 001 человек старше 18 лет.