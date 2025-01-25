США приостановили практически всю иностранную помощь

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился о приостановке финансирования большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что указ относится практически ко всем программам, кроме Израиля и Египта.

В документе говорится, что решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься после пересмотра, который будет проводить лично госсекретарь.

По информации Politico, такая масштабная приостановка шокировала бывших и действующих сотрудников ведомства.