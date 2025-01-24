Момент обрушения жилого здания в Турции попал на ВИДЕО

Момент обрушения жилого дома в Турции попал на видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Под завалами до сих пор остаются несколько человек.

Напомним, что ЧП случилось вечером в районе Селчук турецкого города Конья. На месте сейчас работают все экстренные службы. Информации о погибших пока нет, причины обрушения здания уточняются.

Представляем вашему вниманию данное видео: