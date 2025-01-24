https://news.day.az/world/1725274.html Момент обрушения жилого здания в Турции попал на ВИДЕО Момент обрушения жилого дома в Турции попал на видео. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Под завалами до сих пор остаются несколько человек. Напомним, что ЧП случилось вечером в районе Селчук турецкого города Конья. На месте сейчас работают все экстренные службы.
Момент обрушения жилого здания в Турции попал на ВИДЕО
Момент обрушения жилого дома в Турции попал на видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Под завалами до сих пор остаются несколько человек.
Напомним, что ЧП случилось вечером в районе Селчук турецкого города Конья. На месте сейчас работают все экстренные службы. Информации о погибших пока нет, причины обрушения здания уточняются.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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