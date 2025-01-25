Трудная победа "Азерйола"

Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди женских команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче 10-го тура "Азерйол" встречался с "Кюром".

Борьба за лидерство состоялась на "AHF Arena". В напряженном матче "Азерйол" одержал трудную победу - 30:28 (12:16).

Отметим, что "Азерйол" является лидером чемпионата, набрав 24 очка в девяти играх. У "Кюра" 21 очко.