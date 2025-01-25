https://news.day.az/sport/1725408.html Трудная победа "Азерйола" - ФОТО Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди женских команд. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче 10-го тура "Азерйол" встречался с "Кюром". Борьба за лидерство состоялась на "AHF Arena". В напряженном матче "Азерйол" одержал трудную победу - 30:28 (12:16).
Трудная победа "Азерйола" - ФОТО
Продолжается чемпионат Азербайджана по гандболу среди женских команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в матче 10-го тура "Азерйол" встречался с "Кюром".
Борьба за лидерство состоялась на "AHF Arena". В напряженном матче "Азерйол" одержал трудную победу - 30:28 (12:16).
Отметим, что "Азерйол" является лидером чемпионата, набрав 24 очка в девяти играх. У "Кюра" 21 очко.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре