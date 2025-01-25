Не отпустить, а судить еще за пачку преступлений!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что не утихают страсти касательно суда над Рубеном Варданяном.

Day.Az представляет публикацию:

Суд над Рубеном Варданяном активно обсуждается, но за шумом армянской пропаганды слышны и взвешенные мнения зарубежных экспертов.

Так, депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко обращает внимание на очень важную деталь. Суд над Варданяном, считает он, имеет важнейшее международное значение.

"Варданян имеет непосредственное отношение к российской агрессии в Украине", - пишет депутат, напоминая, что в 2024 году Рубика даже пытались номинировать на Нобелевскую премию. "Против этого тогда высказались 123 голосовавших, они раскрыли истинную сущность Варданяна", - добавил Федиенко.

А сущность у него та еще. Есть образ филантропа и мецената, человека, который постоянно думает о будущем - это образ, который Варданян сознательно лепит уже много лет: окружает себя благотворителями, артистами и философами. А есть другой, настоящий Варданян: спонсирующий войну в Украине, попытавшийся заняться сепаратизмом в Азербайджане и разбогатевший на отмывании грязных денег российских миллиардеров в международном масштабе.

Вот, что пишет про "раздвоение личности" Рубика ВВС:

"Режиссеры, искусствоведы, профессора, благотворители подписали открытое письмо в поддержку арестованного бизнесмена. Это те, кем Варданян старательно себя окружал. Впрочем, были у него и друзья совсем из других сфер. Миллиардер состоял в одном охотничьем клубе "Времена года" с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым и другими руководителями госкорпорации, построил дом в той же деревне на берегу Средиземного моря, где стоят виллы руководства "Ростеха", и управлял деньгами Чемезова. "Ростех" сейчас выполняет государственный оборонзаказ: производит те самые танки и боеприпасы, которые Россия использует в войне против Украины".

"Его профессиональный бэкграунд и те, с кем он работал, немного отличаются от того, кем он хочет казаться на публике. Его друзья - люди из культурного, театрального бомонда, лидеры общественных мнений, звезды", - замечает заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов.

За благостной шумихой про благородного "филантропа", которую сейчас раскручивают вокруг Варданяна, только редкие голоса за рубежом предлагают НЕ ЗАБЫВАТЬ о том, кто он на самом деле такой. Старательно обходят стороной и историю "успеха" Рубика - его инвестбанка "Тройка Диалог".

"Тройку" долго вспоминали - как пример совершенно "белого", образцового российского бизнеса. Пока в 2019 году не вышло расследование OCCRP, журналистского объединения по расследованию коррупции. Из расследования стало известно, что "Тройка Диалог" создала целую систему офшорных компаний. Через них деньги влиятельных людей тайно выводились за рубеж: одним из этих людей журналисты назвали друга Владимира Путина, музыканта Сергея Ролдугина. Расследователи уже много лет называют виолончелиста "кошельком" президента, то есть хранителем его капиталов. "Он пытается выглядеть как благотворитель, а не как человек, который занимается выводом денег и партнерством с очень подозрительными, коррумпированными людьми", - настаивает Илья Шуманов из Transparency International.

Эту здравую мысль незаслуженно обходят стороной, когда обсуждают и самого Варданяна, и суд над ним. Все эти многочисленные расследователи, правозащитники и прочие, кто на словах пытается "разобраться в ситуации до конца" - если вы действительно, как утверждаете, требуете "справедливого правосудия" над Варданяном, то вы должны требовать не отпустить его за преступления против Азербайджана, а судить его за еще одну пачку преступлений, связанных с войной - но уже и в Украине, с грабежом - не только территорий Азербайджана, но и миллионов россиян десятилетия назад, а также за отмывание денег в таких масштабах, которые даже сравнить с чем-нибудь трудно.

Не "Отпустите Варданяна!", а - "Варданяна нужно судить еще за это, это и это!" - вот что вы должны были бы сегодня кричать. И прислушаться к немногочисленным здравым голосам зарубежных политиков и международных экспертов.