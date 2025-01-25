Samsung внедрил особую защиту данных, которой нет у iPhone

Смартфоны Samsung Galaxy S25 получили технологию постквантовой криптографии для защиты данных пользователей от квантовых атак. Об этом сообщает портал PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, Samsung внедрила "контекстуальный искусственный интеллект", который собирает данные для персонализации пользовательского опыта. Отмечается, что производительность чипа Snapdragon 8 Elite позволила обрабатывать ИИ-функции Galaxy AI на самом устройстве, что исключает передачу данных на серверы.

Для обеспечения безопасности данных Samsung использует платформу Knox Vault, поддерживаемую постквантовой криптографией. Эта форма криптографии разработана для защиты от атак на квантовые компьютеры, которые могут взломать традиционные криптографические системы, основанные на факторизации чисел.

По этим параметрам Samsung обошла Apple, которая пока не представила решения по постквантовому шифрованию. В настоящее время американская компания использует стандарт шифрования AES-256, устойчивый к квантовым атакам.

В России смартфоны серии Galaxy S25 предлагаются по цене от 99 тыс. руб., а ИИ-функции Galaxy AI полноценно работают на русском языке.