Маск задумался об использовании блокчейна для борьбы с бюрократией в США

В США глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск начал обсуждать возможность использования блокчейн-технологий для повышения эффективности американского правительства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, применение этой технологии для отслеживания федеральных расходов, защиты данных, осуществления платежей и даже управления зданиями миллиардер обсуждал со своим окружением. Кроме того, они встречались с представителями публичных блокчейнов .

"Переговоры имеют определенную интуитивную логику, учитывая, что название департамента Маска - это дерзкая отсылка к криптовалюте Dogecoin, которая работает на собственном блокчейне", - отмечает агентство.

Для нового президентского срока президент США Дональд Трамп создал Департамент эффективности госуправления (DOGE - аббревиатура такая же, как у мема с забавной собакой породы сиба-ину). Его руководитель Маск уверен, что правительство неправильно расходует деньги налогоплательщиков, а в госаппарате слишком много чиновников. Также он обещал, что американцы смогут отслеживать действия департамента через интернет.

Трамп считает, новая структура станет "Манхэттенским проектом" нашего времени". Республиканец рассчитывает, что к 4 июля 2026 года DOGE создаст эффективное правительство, но не объясняет, какие конкретные шаги предпримет новый департамент, чтобы "ликвидировать бюрократию" и избавиться от ненужных расходов.