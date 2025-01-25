Пассажирский самолет Ryanair подал сигнал бедствия

Самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция. Сразу после взлета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за появления дыма в кабине экипажа.

В результате, на высоте около 450 метров самолет прекратил набор высоты и через 15 минут после вылета успешно вернулся в аэропорт отправления.