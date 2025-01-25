https://news.day.az/world/1725360.html Пассажирский самолет Ryanair подал сигнал бедствия Самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция.
Пассажирский самолет Ryanair подал сигнал бедствия
Самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
24 января пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Бухареста, Румыния, в Марсель, Франция. Сразу после взлета пилоты объявили сигнал бедствия Mayday из-за появления дыма в кабине экипажа.
В результате, на высоте около 450 метров самолет прекратил набор высоты и через 15 минут после вылета успешно вернулся в аэропорт отправления.
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