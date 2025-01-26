Крупнейший айсберг в мире растаял почти на 10% за год

Крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от антарктического ледника еще в 1986 году и вышедший больше года назад в открытый океан, потерял за время дрейфа по чистой воде около 9% от своей площади.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года он потерял около 9% от своей площади. В первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в последнюю неделю, в период с 15 по 23 января, А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова", - сказала главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что в середине 2024 года А23а схожим образом приближался к Южным Оркнейским островам, но прошел на расстоянии около 140 км к северо-западу. Район острова Южная Георгия, где в настоящее время дрейфует А23а, привык к подобным "гостям". Акваторию возле острова иногда называют "аллея айсбергов", так как именно сюда зачастую ледяные глыбы, отколовшиеся от ледяного купола Антарктиды, выносит из круговорота Уэделла.

"Некогда были опасения, что айсберги а68 и а76 также прижмет к острову Южная Георгия и их обломки существенно изменят условия в прибрежной полосе. Но айсберги продрейфовали мимо, столкновения не произошло", - добавила Солощук.

По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, а его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. Откалывающиеся куски имеют незначительный размер и будут разрушены океанским теплом, либо унесены течениями.

За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1,4 тыс. км. В течение антарктической зимы (июль-август) его дрейф замедлился, так как айсберг попал в океанский вихрь, который приурочен к банке Пири. Это явление специалисты называют вихрем Тейлора. При обтекании подводной возвышенности струи Антарктического циркумполярного течения отклоняются и образуют замкнутую циркуляцию, которая захватывает айсберг в плен. При этом на подводную часть айсберга продолжают активно воздействовать теплые воды течения.