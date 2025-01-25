Великобритания решила захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Правительство Великобритании объявило о намерении захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов. Как говорится в сообщении британского Управления по выводу ядерных объектов из эксплуатации, 140 тонн плутония, полученного при переработке отработавшего ядерного топлива, было решено поместить в могильник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Перед этим плутоний, хранящийся на территории атомного комплекса Селлафилд, будет "преобразован в более безопасную и стабильную форму". Как указывает газета The Daily Telegraph, порошок плутония, скорее всего, будет смешан с жидким стеклом, а полученная масса помещена в стальную или бетонную оболочку. Для этого в королевстве еще предстоит построить специализированное предприятие.

При этом было решено отказаться от планов использовать этот плутоний для получения МОКС-топлива, которое может эффективно использоваться в некоторых типах ядерных реакторов. По данным издания, этот проект был забракован руководством Лейбористской партии как слишком долгий, сложный и дорогой. Были также учтены риски, связанные с долгосрочным хранением запасов плутония на территории комплекса Селлафилд. Часть его хранилищ значительно устарела и ежедневно пропускает в почву загрязненную воду. Согласно британским СМИ, руководство комплекса также несколько лет скрывало факт взлома части его компьютерных систем хакерами. Несмотря на то, что власти страны ранее опровергли информацию о взломе, управляющая комплексом госкомпания признала, что допустила несколько нарушений при обеспечении кибербезопасности и получила крупный штраф.

Решение Министерства энергетики страны вызвало неоднозначную реакцию экспертов. "[Решение захоронить плутоний] крайне глупое и недальновидное", - заявил The Daily Telegraph источник в британской атомной отрасли. "Это ценный национальный ресурс. Говоря откровенно, с точки зрения энергетики, это чистой воды вандализм", - добавил он.

При этом профессор Клинт Шаррад из Университета Манчестера обратил внимание на то, что "при нынешнем политическом и экономическом климате применение британского плутония в энергетике в не столь отдаленном будущем может стать неоправданно дорогим, а политические барьеры могут оказаться труднопреодолимы".