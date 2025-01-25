В Бразилии почти 100 тысяч человек остались без света

Почти 100 тысяч человек остаются без света в бразильском Сан-Паулу из-за сильных дождей. Об этом говорится в сообщении энергетической компании Enel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Там отметили, что заранее мобилизовали план действий в чрезвычайных ситуациях. На местах усилены бригады, которые продолжают работать над нормализацией обслуживания 99 тысяч клиентов, оставшихся без электричества.

В Сан-Паулу из-за проливных дождей затоплена часть улиц, пути на одной из линий метро также были затоплены.