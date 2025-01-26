Как заработать на земельном участке в Баку

В наше время недвижимость является не только собственностью, но и инвестиционным инструментом.

Купля-продажа земельных участков требует внимания и точности как с юридической, так и с финансовой точки зрения. В этом процессе важно правильно защищать права собственности, соблюдать местное законодательство и проводить оценку имущества. Чтобы избежать юридических проблем, необходимо тщательно проверять документы на право собственности и заключать корректные договоры. Прозрачность между продавцом и покупателем способствует защите интересов обеих сторон.

В Азербайджане вложения в земельные участки можно считать достаточно прибыльными. Особенно учитывая рост численности населения, расширение строительного сектора и постепенное уменьшение свободных земельных участков в Баку. Это способствует росту цен. Однако наблюдения показывают, что подорожание касается далеко не всех районов.

Какие факторы нужно учитывать, чтобы заработать на купле-продаже земли?

Как сообщает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев отметил, что за последние 20 лет цены на земельные участки выросли более чем в 20 раз: "В этом плане, если граждане инвестируют в земельные участки с официальным документом о праве собственности, это принесёт им больше дохода".

Эксперт не рекомендует вкладываться в землю без правоустанавливающих документов. По его словам, такая недвижимость не только не приносит доход, но и её продажа может быть крайне затруднена.

В настоящее время самые дешёвые земельные участки в Баку и Абшеронском районе можно найти в посёлке Атъялы. Здесь сотка земли стоит 700 манатов. Самая высокая цена на землю зафиксирована в Сабаильском районе. Так, участок земли, расположенный вблизи территории, более известной как "Торговая" (улица Низами - ред.), выставлен на продажу за 555 тысяч манатов за сотку. Общая стоимость недвижимости, состоящей из 9 соток, составляет 5 миллионов манатов.