Сколько электробусов ввели в эксплуатацию в конце 2024 года?

В ноябре-декабре 2024 года был введен в эксплуатацию 161 электрический автобус (ecobus).

Об этом в субботу сообщили Day.Az в "BakuBus".

Было отмечено, что автобусы данного типа оснащены технологией с нулевым уровнем выбросов.

"Это вносит важный вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, автобусы оснащены новейшими технологиями для повышения уровня комфорта пассажиров", - сказали в "BakuBus".