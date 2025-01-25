https://news.day.az/society/1725398.html

Сколько электробусов ввели в эксплуатацию в конце 2024 года?

В ноябре-декабре 2024 года был введен в эксплуатацию 161 электрический автобус (ecobus). Об этом в субботу сообщили Day.Az в "BakuBus". Было отмечено, что автобусы данного типа оснащены технологией с нулевым уровнем выбросов. "Это вносит важный вклад в защиту окружающей среды.