Армянская власть идет на поводу у реваншистов?

После смены власти будем добиваться отмены всех антинациональных законов. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Армении общественно-политической инициативой "Айакве". О чем они говорят в данном случае? О том, что Национальное Собрание Армении 22 января приняло проект закона "О внесении изменений и дополнений в закон "Об основах культурного законодательства", согласно которому статус "национальный" организаций культуры, имеющий исключительное значение, отменяется.

"Вышеупомянутая законодательная поправка является очередным звеном в цепи последовательной политики, направленной на унижение национальной идентичности со стороны действующего режима.

"Айакве" является противником этого политического пути. Мы всегда боролись и будем бороться с проявлениями антинациональной политики режима, обслуживающего враждебные интересы. После смены власти мы будем добиваться отмены всех антинациональных законодательных инициатив", - говорится в заявлении.

Казалось бы, вся эта ситуация не имеет прямого отношения к Азербайджану. Но, в реальности, все обстоит иначе. Ведь главное тут не детали и не формальный повод для проявления недовольства со стороны "Айакве", действиями власти, а сам факт их готовности добиваться ее смены. После чего, что особо важно, анонсируется отказ Армении от всего, что подписано действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В этой связи напомню, что армянские депутаты на заседании Национального Собрания РА 5 декабря 2023 года не включили в повестку дня законопроект, разработанный "Айакве", и предусматривающий "криминализацию" любых действий от имени Республики Армения, признающих "Нагорный Карабах" частью другого государства и принижающих значение так называемого "геноцида армян".

Да, данная законодательная инициатива получила отрицательное заключение постоянной парламентской Комиссии по государственно-правовым вопросам. Против включения законопроекта в повестку НС выступили депутаты от правящей партии "Гражданский договор". Собственно, поступить иначе они просто не могли. Ибо, премьер-министр РА Никола Пашинян неоднократно письменно и устно заявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

То же самое, замечу, заявил и спикер НС Ален Симонян. Противоречить им у депутатов НС от правящей партии рука не поднялась. И это было правильно. Правильным было и заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что РА вопрос международного признания или исследования "геноцида армян" не является приоритетом во внешнеполитической повестке Армении.

"Приоритетом номер один для министерства иностранных дел Республики Армения является обеспечение мира и стабильности вокруг Армении", - сказал Арарат Мирзоян в ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год в Национальном Собрании. Сказать и сделать - разные вещи. Особенно, когда это касается нынешнего руководства Армении, которое успело переобуться в воздухе.

Никто и никогда в Азербайджане не забудет, как Никол Пашинян орал в центре Ханкенди, что "Карабах - это Армения и точка". Никто не забудет и того, что именно он и его команда сделали неизбежной 44-дневную войну, в ходе которой по мирным азербайджанским городам наносились ракетные удары, в результате которых погибли и получили ранения сотни азербайджанских стариков, женщин, детей.

Так что, нынешняя армянская власть не менее виновна в преступлениях против Азербайджана и азербайджанцев, чем ее предшественники. Но она вынужденно признает итоги своей авантюрной политики. А вот те, кто готовы сменить нынешнюю армянскую власть, с радостью и с легкостью свалят на нее все, начиная от подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления.

Уже понятно, что все это будет представлено, как унижение национальной идентичности. Соответственно, будет иметь попытка не только политического, но и военного реванша. Понятно, что она потерпит фиаско. Но в ходе этой новой войны, которой дышат армянские реваншисты, снова прольется кровь. Вот для того, чтобы этого не произошло, Азербайджан и требует от нынешнего руководства Армении внесения изменений в Конституцию этой страны.

Там до сих пор содержаться территориальные претензии как к Азербайджану, так и к Турции. Отказ от шагов в данном направлении дает основания полагать, что нынешнее руководство Армении, в конечном итоге, оставляет возможность для новой войны, что она по сути идет на поводу у таких реваншистских сил, как "Айакве", планы которых вполне могут найти поддержку у внешних сил, заинтересованных в новом погружении Южного Кавказа в пучину хаоса и нестабильности.