Трамп попросит Саудовскую Аравию о триллионе долларов

Президент США Дональд Трамп намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в американскую экономику. Трансляцию выступления политика перед сторонниками в Неваде ведет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы государства, Эр-Рияд только что решил нарастить инвестиции в США по меньшей мере до $600 млрд.

"Думаю, они доведут сумму до $1 трлн. Я попрошу их [инвестировать] $1 трлн", - заявил Трамп.

Ранее Трамп объяснил, почему Канада не может быть суверенной страной.