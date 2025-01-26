https://news.day.az/world/1725502.html Трамп попросит Саудовскую Аравию о триллионе долларов Президент США Дональд Трамп намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в американскую экономику. Трансляцию выступления политика перед сторонниками в Неваде ведет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам главы государства, Эр-Рияд только что решил нарастить инвестиции в США по меньшей мере до $600 млрд.
Трамп попросит Саудовскую Аравию о триллионе долларов
Президент США Дональд Трамп намерен попросить Саудовскую Аравию увеличить инвестиции в американскую экономику. Трансляцию выступления политика перед сторонниками в Неваде ведет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы государства, Эр-Рияд только что решил нарастить инвестиции в США по меньшей мере до $600 млрд.
"Думаю, они доведут сумму до $1 трлн. Я попрошу их [инвестировать] $1 трлн", - заявил Трамп.
Ранее Трамп объяснил, почему Канада не может быть суверенной страной.
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