В Беларуси завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ЦИК, свыше 6,9 млн белорусских избирателей могли проголосовать более чем на 5,3 тыс. участках. Как сообщил ЦИК, по данным на 18:00 (19:00 по Баку) в республике проголосовали 81,5% избирателей, внесенных в списки. Из них досрочно на участки в период 21-25 января пришли 41,81% избирателей. Ход голосования могли оценить более 44 тыс. национальных и около 500 международных наблюдателей.

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. В ЦИК обещают, что предварительные результаты выборов будут объявлены в ночь на 27 января.