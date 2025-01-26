https://news.day.az/world/1725483.html Массовое ДТП в Стамбуле, много пострадавших - ФОТО В районе Эсенлер турецкого Стамбула произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения мотоцикла, микроавтобуса и трех автомобилей один человек погиб, еще девять получили ранения. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб.
Массовое ДТП в Стамбуле, много пострадавших - ФОТО
В районе Эсенлер турецкого Стамбула произошло массовое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения мотоцикла, микроавтобуса и трех автомобилей один человек погиб, еще девять получили ранения.
На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Пострадавшие доставлены в больницу.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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