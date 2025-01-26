В районе Эсенлер турецкого Стамбула произошло массовое ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате столкновения мотоцикла, микроавтобуса и трех автомобилей один человек погиб, еще девять получили ранения.

На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Пострадавшие доставлены в больницу.

Обстоятельства инцидента выясняются.