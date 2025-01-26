В Армении случаи задержки или невыплаты заработной платы со стороны работодателей являются серьезной проблемой. На практике работодатели часто прибегают к махинациям, что приводит к финансовым трудностям для сотрудников.

Например, в декабре 2024 года водители ЗАО "Ереванский автобус" объявили забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Они заявили, что за 18-часовой рабочий день получают мизерную зарплату, что не соответствует их ожиданиям и обещаниям руководства.

Ситуация с тех пор только ухудшается. Недавно стало известно, что работники завода "Араратцемент", принадлежащего лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, устроили бунт. Об этом заявили армянским СМИ сотрудники предприятия.

По их словам, они до сих пор не получили зарплату за декабрь, кроме того ряд водителей завода увольняют. "Часть из 1300 сотрудников завода имеет кредиты и долги, и сейчас они не знают, что делать. Мы спрашиваем, когда выдадут зарплаты, нам отвечают, мол, не знаем. Кроме того, они привезли новые машины, чтобы возить сырье на руднике, приняли на работу новых водителей", - заявил наш собеседник.

Он также сообщил, что часть предприятия сейчас еще работает, но не исключено, что и там будет приостановлена работа.

На вопрос, пытались ли вы поговорить с Царукяном о проблеме, наш собеседник ответил: "Царукян прекрасно осведомлен обо всем, более того - происходящее здесь делается с его одобрения. Директор Гор двоюродный брат Царукяна...".

Таким образом, задержка или невыплата зарплаты становится нормой для многих предприятий в Армении. Фактическая ситуация на местах остается крайне неудовлетворительной. Государственным органам, отвечающим за защиту прав работников, наплевать на проблему, что способствует углублению социального неравенства. Улучшить ситуацию могла бы нормализация отношений с Азербайджаном, однако нежелание армянских властей вносить изменения в конституцию перечеркивает эту возможность.