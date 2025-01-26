https://news.day.az/world/1725562.html Президент Колумбии запретил самолетам США с нелегалами посадку в стране Колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети X, что запрещает доступ в страну американским самолетам с мигрантами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками", - заявил глава государства.
Президент Колумбии запретил самолетам США с нелегалами посадку в стране
Колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети X, что запрещает доступ в страну американским самолетам с мигрантами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками", - заявил глава государства.
Он призвал Вашингтон "установить протокол" по достойному обращению с депортируемыми гражданами.
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