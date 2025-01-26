Президент Колумбии запретил самолетам США с нелегалами посадку в стране

Колумбийский президент Густаво Петро написал в соцсети X, что запрещает доступ в страну американским самолетам с мигрантами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками", - заявил глава государства.

Он призвал Вашингтон "установить протокол" по достойному обращению с депортируемыми гражданами.