Масштаб разрушений в Калифорнии

Кадры с воздуха демонстрируют масштаб разрушений во время посещения президентом США Трампом районов Калифорнии, пострадавших от лесных пожаров, включая Пасифик-Палисейдс, передает Day.Az.

Напомним, лесные пожары начались 7 января в прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, после чего огонь распространился на другие участки Лос-Анджелеса. Сильный ураганный ветер и дефицит воды в пожарных гидрантах значительно осложняют работу спасателей.

На данный момент около 180 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, а тысячи зданий уничтожены огнем. Среди пострадавших оказались и голливудские знаменитости, такие как Мел Гибсон, Энтони Хопкинс и Пэрис Хилтон, которые лишились своих домов.