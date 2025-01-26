Последняя игра тура: "Шеки" против "Орду"

Завершится XII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоится последний матч тура.

"Шеки" встретится с "Орду" в группе B. Матч в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе начнется в 14:00.

Азербайджанская баскетбольная лига
XII тур
26 января
Группа B
14:00. "Шеки" - "Орду"
Шекинский олимпийский спортивный комплекс