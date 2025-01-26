https://news.day.az/sport/1725506.html Последняя игра тура: "Шеки" против "Орду" Завершится XII тур Азербайджанской баскетбольной лиги. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоится последний матч тура. "Шеки" встретится с "Орду" в группе B. Матч в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе начнется в 14:00. Азербайджанская баскетбольная лига XII тур 26 января Группа B 14:00. "Шеки" - "Орду"
Азербайджанская баскетбольная лига
Последняя игра тура: "Шеки" против "Орду"
Завершится XII тур Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что сегодня состоится последний матч тура.
"Шеки" встретится с "Орду" в группе B. Матч в Шекинском Олимпийском спортивном комплексе начнется в 14:00.
Азербайджанская баскетбольная лига
XII тур
26 января
Группа B
14:00. "Шеки" - "Орду"
Шекинский олимпийский спортивный комплекс
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