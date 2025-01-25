https://news.day.az/world/1725379.html При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек Под завалами обрушившегося дома в провинции Конья (Турция) оказались пятеро сирийцев. Об этом заявил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он отметил, что троих человек удалось вытащить из-под завалов живыми, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Продолжаются работы по спасению еще двоих человек", - сказал Ерликая.
При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек
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