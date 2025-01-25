При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек

Под завалами обрушившегося дома в провинции Конья (Турция) оказались пятеро сирийцев. Об этом заявил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он отметил, что троих человек удалось вытащить из-под завалов живыми, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Продолжаются работы по спасению еще двоих человек", - сказал Ерликая. Его слова привело Anadolu Ajansı.

Информация о состоянии спасенных сирийцев уточняется.

Напомним, что об обрушении четырехэтажного дома в турецкой провинции стало известно 24 января. Причины произошедшего устанавливаются. На место инцидента оперативно прибыли спасатели. Поступала информация, что под завалами могут находится несколько человек, однако точное число возможных пострадавших не называлось.

Момент обрушения дома попал на видео.