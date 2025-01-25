При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек

Под завалами обрушившегося дома в провинции Конья (Турция) оказались пятеро сирийцев. Об этом заявил глава турецкого МВД Али Ерликая. Он отметил, что троих человек удалось вытащить из-под завалов живыми, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Продолжаются работы по спасению еще двоих человек", - сказал Ерликая. Его слова привело Anadolu Ajansı.

Информация о состоянии спасенных сирийцев уточняется.