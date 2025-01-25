https://news.day.az/sport/1725297.html Сулейманлы одержал вторую победу в Вейк-ан-Зее В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после однодневного перерыва возобновился турнир "Tata Steel Chess". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шестом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы обыграл Эдиза Гюреля (Турция). Это его вторая победа на турнире. Сулейманлы набрал 3,5 очка и идет на седьмом месте.
Сулейманлы одержал вторую победу в Вейк-ан-Зее
В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после однодневного перерыва возобновился турнир "Tata Steel Chess".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шестом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы обыграл Эдиза Гюреля (Турция). Это его вторая победа на турнире.
Сулейманлы набрал 3,5 очка и идет на седьмом месте. Лидирует Эрвин Л'Ами (Нидерланды), имеющий в активе 4,5 балла.
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