Сулейманлы одержал вторую победу в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) после однодневного перерыва возобновился турнир "Tata Steel Chess".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в шестом туре азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы обыграл Эдиза Гюреля (Турция). Это его вторая победа на турнире.

Сулейманлы набрал 3,5 очка и идет на седьмом месте. Лидирует Эрвин Л'Ами (Нидерланды), имеющий в активе 4,5 балла.