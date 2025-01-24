Трамп вновь высказался за вхождение Канады в состав США

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз высказался за вступление Канады в состав Соединенных Штатов, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества.

"Я бы хотел видеть Канаду 51-м штатом. Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление - у них [в настоящее время] очень высокие налоги. И не пришлось бы волноваться по поводу военной сферы, многого [другого]. Было бы гораздо лучше здравоохранение", - заявил Трамп, беседуя с журналистами в штате Северная Каролина, куда он прибыл для ознакомления с ходом ликвидации последствий урагана "Хелен", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Трамп также вновь посетовал на дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Оттавой. "С Канадой мы теряем $200 млрд в год", - сказал американской лидер. Он выразил уверенность в том, что США "не нуждаются" в поставках ни автомобилей, ни древесины, ни продовольствия из Канады. Кроме того, Трамп опять назвал уходящего премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором Трюдо". Во главе американских штатов стоят губернаторы. В связи с этим Трамп воспроизвел содержание своего недавнего разговора с Трюдо, который якобы признал, что Канада превратилась бы в "несостоятельное государство", если бы не ее торгово-экономические связи с Соединенными Штатами.

"Думаю, народу Канады это (возможное вхождение в состав США - прим. ТАСС) понравилось бы. Если бы это было объяснено", - прогнозировал хозяин Белого дома. Он констатировал, что в случае объединения "не было бы [введения таможенных] пошлин" на импортируемые США из Канады товары. "Они (канадские власти - прим. ТАСС) очень гадко к нам относятся в области торговли", - полагает президент. Он заявил 23 января, что Соединенные Штаты не могут более допускать крупного дефицита в двусторонней торговле с Канадой и готовы принять меры в том числе против ее поставок нефти и газа в США. 20 января Трамп сообщил, что собирается с 1 февраля ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, несмотря на наличие между Вашингтоном, Оттавой и Мехико трехсторонних договоренностей и свободной торговле.

Трюдо уже ранее заверял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США. Со своей стороны Трамп выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят в том числе от России и Китая.