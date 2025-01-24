https://news.day.az/sport/1725267.html Азербайджанская фигуристка заняла третье место на «Ephesus Cup» Азербайджанская фигуристка Арина Калугина приняла участие в соревнованиях, проходивших в Измире (Турция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она представила нашу страну на молодежном "Ephesus Cup".
Азербайджанская фигуристка заняла третье место на «Ephesus Cup»
Азербайджанская фигуристка Арина Калугина приняла участие в соревнованиях, проходивших в Измире (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она представила нашу страну на молодежном "Ephesus Cup".
Арина Калугина, выступившая в короткой и произвольной программах, набрала 173,64 балла среди 21 спортсменки, заняв третье место в итоговом зачете и получив квалификацию на молодежный чемпионат мира.
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