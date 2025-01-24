Азербайджанская фигуристка заняла третье место на «Ephesus Cup»

Азербайджанская фигуристка Арина Калугина приняла участие в соревнованиях, проходивших в Измире (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, она представила нашу страну на молодежном "Ephesus Cup".

Арина Калугина, выступившая в короткой и произвольной программах, набрала 173,64 балла среди 21 спортсменки, заняв третье место в итоговом зачете и получив квалификацию на молодежный чемпионат мира.