https://news.day.az/economy/1725114.html Добыча газа на Shah Deniz Alpha и экспорт с месторождения Шахдениз вернулись на прежний уровень Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись до прежнего уровня. Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.
Добыча газа на Shah Deniz Alpha и экспорт с месторождения Шахдениз вернулись на прежний уровень
Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись на прежний уровень.
Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.
"Все операции по добыче и экспорту газа на платформе Shah Deniz Alpha осуществляются в штатном режиме. Объемы вернулись к показателям, зафиксированным до возникновения технической неисправности на подводном конденсатопроводе, который транспортирует конденсат на Сангачальский терминал", - отметила она.
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