Добыча газа на Shah Deniz Alpha и экспорт с месторождения Шахдениз вернулись на прежний уровень

Добыча газа на платформе Shah Deniz Alpha и экспортные операции с месторождения Шахдениз вернулись на прежний уровень.

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщила глава департамента по коммуникациям bp Azerbaijan-Georgia-Turkey Тамам Баятлы.

"Все операции по добыче и экспорту газа на платформе Shah Deniz Alpha осуществляются в штатном режиме. Объемы вернулись к показателям, зафиксированным до возникновения технической неисправности на подводном конденсатопроводе, который транспортирует конденсат на Сангачальский терминал", - отметила она.