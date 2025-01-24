В Джебраиле начнется строительство новой солнечной электростанции

В этом году в Джебраиле начнется строительство солнечной электростанции "Шафаг".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сообщил вице-президент по коммуникациям и внешним связям компании BP в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли.

По его словам, технико-экономическое обоснование готово, контрактные обязательства подписаны, а окончательное решение о финансировании (FID) проекта, как ожидается, будет принято в этом году.

"Процесс очистки территории от мин завершен. После сертификации и подписания контрактов будет произведен выбор оборудования. Далее будут определены и сроки", - сказал Б. Асланбейли.

Отметим, что солнечная электростанция "Шафаг" мощностью 240 МВт, которая будет построена в Джебраиле, и реализация которой получила импульс в рамках СОР, станет примером единства углеводородов и зеленой энергии с электрификацией Сангачала - одного из крупнейших нефтегазовых терминалов в мире.