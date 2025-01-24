"Правозащитные" дармоеды получили новый заказ против Азербайджана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Human Rights Watch обратилась к ПАСЕ со "срочным призывом" подтвердить приостановление полномочий Азербайджана в Ассамблее и установить четкие критерии для их восстановления. Под обращением подписались прочие так называемые правозащитные организации, служащие карательным инструментом западных кругов против не поддающихся давлению стран. Хорошо известно, что до сих пор всем этим дармоедам, выполняющим нечистоплотные заказы, не удалось защитить права тех, кто в этом действительно нуждался. Бессмысленные заявления и призывы не спасли никому жизнь и не вызволили из беды. Эти организации абсолютно бесполезны в реальном режиме, зато всегда готовы всей сворой наброситься на того, за травлю кого заплачено.

Правозащитная банда очень волнуется, что вдруг на зимней сессии ПАСЕ азербайджанскую делегацию пригласят обратно. Поэтому в истеричном послании, каждая строчка которого пропитана эмоциями, они требуют в обязательном порядке выработать критерии, не допускающие возвращения Азербайджана в Ассамблею. Чтобы в ПАСЕ вдруг не образумились, так называемые правозащитники указывают на "ухудшение ситуации с правами человека", напоминают членам Ассамблеи, как сильно "обидел" их Баку, а также о том, что он, такой-сякой, злостно не выполняет решения ЕСПЧ. В письме не забыли и про СОР29, который Баку не позволил сорвать и дезориентировать, чего противники до сих пор не могут ему простить. Ведь на организацию провокаций и хаоса было затрачено столько средств и сил.

Тут подоспел доклад еще одной бессмысленной организации - Amnesty International. В докладе Азербайджан по давно заведенной традиции представлен в свете, который можно коротко передать так: "все плохо".

Все эти организации так увлечены собой, своей мнимой значимостью и высокими гонорарами, что не осознают, до какой степени они бесполезны. Если обратить внимание на их деятельность, увидим, что она состоит лишь из выполнения политических заказов. Дается команда "фас", и вся свора бросается в бой. На Западе прикармливают десятки таких структур для атак на тех, кто ведет себя самостоятельно и независимо от его указаний. Азербайджан в списке "неподдающихся" на одном из первых мест. Путь официального финансирования пятой колонны в Азербайджане давно закрыт, но внешние акторы придумывали различные схемы для того, чтобы оплачивать услуги определенных групп внутри страны, занятых антигосударственной деятельностью. Недавно эти каналы тоже были перерезаны. Попавшиеся на западную удочку желторотые "птенцы" думали, что просто участвуют в захватывающем квесте, за который им еще и щедро платят, а все оказалось куда серьезнее.

Теперь, когда возможностей финансировать беспорядки и провокации в Азербайджане не осталось, правозащитная тусовка удвоила усилия против него. Не допустить восстановления мандата азербайджанской делегации в ПАСЕ - это цель номер один. Больше неоткуда подобраться к Баку.

Однако спешим разочаровать - в том, что мандат нашей делегации не будет восстановлен, для азербайджанской стороны нет никакой трагедии. Скорее, это трагедия для самой Ассамблеи, доказавшей свою ангажированность и совершенно недопустимую заказную предвзятость. Восстановив мандат, ПАСЕ могла бы немного очистить свою блеклую репутацию. Ведь прекрасно известно, что выдворение нашей делегации не было связано с заботой о правах человека. Оно было частью заказной кампании в преддверии президентских выборов и в связи с проведением СОР29 в Баку. Мерзко? Да, мерзко, но таковы реалии нашего многоликого мира.

Что же касается того, что ПАСЕ откажется восстанавливать полномочия азербайджанской делегации, то Азербайджан прожил год без участия в обсуждениях Ассамблее и проживет без этого и дальше. Есть ли жэизнь без ПАСЕ? Есть.