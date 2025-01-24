Сотни тысяч ирландцев остались без света

Шторм "Эовин" с ветрами рекордной силы обрушился на Ирландию, оставив сотни тысяч человек без электричества и десятки тысяч пользователей без мобильной связи, приведя к серьезным перебоям в работе общественного транспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, метеорологическая служба республики сообщила, что зафиксировала в графстве Голуэй порывы ветра скоростью 183 км/ч. Это побило рекорд, установленный в 1945 году (182 км/ч). Средняя скорость ветра также оказалась рекордной - 135 км/ч.

По информации энергетического оператора ESB Networks, обрывы линий электропередачи привели к тому, что без света остались 560 тыс. человек. В соседней Северной Ирландии электричества нет у 93 тыс. человек.

Удар стихии привел также к закрытию аэропортов - не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Дублина и Шаннона в Ирландии, а также Эдинбурга и Глазго в Шотландии. Ряд железнодорожных компаний Ирландии и Великобритании посоветовал не пользоваться их услугами, так как поезда могут ходить с большими перебоями.

Красный уровень опасности был объявлен на пятницу на всей территории Ирландии, а также в Северной Ирландии, некоторых регионах Шотландии. Людям рекомендуется не выходить из дома.