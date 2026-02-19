BMT münaqişələrin həllində əvvəlkindən daha çox iştirak etməlidir

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının Vaşinqtonda keçirilən ilk iclasında deyib.

O, həmçinin ABŞ-nin BMT ilə çox yaxından işləyəcəyini söyləyib. "Bir gün mən burada olmayacağam. Düşünürəm ki, BMT daha güclü olacaq. Sülh Şurası demək olar ki, BMT-yə nəzarət edəcək və onun düzgün işləməsini təmin edəcək", - deyə o bildirib.