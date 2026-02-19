Geniş beynəlxalq əməkdaşlıq və proaktiv könüllülərin iştirakı sülh təşəbbüslərinə yeni təkan verir - Cared Kuşner
Geniş beynəlxalq əməkdaşlıq və proaktiv könüllülərin iştirakı sülh təşəbbüslərinə yeni təkan verir.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Cared Kuşner Sülh Şurasının Vaşinqtonda keçirilən ilk iclasında deyib.
Kuşner təşəbbüs üzərində işləyən komandaya təşəkkür edərək, iştirakçıların çoxunun könüllü olduğunu və şəxsi mənfəət güdmədiyini vurğulayıb.
"Bu insanların çoxu könüllüdür. Onlar bunu şəxsi mənfəət üçün etmirlər. Onlar bunu həqiqətən də övladları və nəvələri üçün edirlər, çünki dünyanı görmək istəyirlər", - o bildirib.
O, dinlərarası və beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb.
"Əgər yəhudilər və müsəlmanlar, israillilər və fələstinlilər amerikalılar, britaniyalılar, bolqarlar və dünyanın hər yerindən olan insanlarla birlikdə çalışsalar, onda biz ortaq bir məqsəd - sülh və birlik ətrafında birləşə bilərik. Və biz də məhz bunu etdik", - Kuşner qeyd edib.
Kuşnerin sözlərinə görə, təşəbbüs artıq əhəmiyyətli maliyyə dəstəyi alıb.
"Bu günə qədər, Prezidentin əhəmiyyətli öhdəliyi olmadan belə, 7 milyard dollardan çox vəsait əldə etmişik", - deyə o qeyd edib və əlavə edib ki, hazırda əsas vəzifə effektiv tətbiqdir.
Sonda o, təşəbbüsə erkən qoşulan ölkələrə təşəkkür etdi və onları müsbət dəyişikliklərin mümkünlüyünə inanan tərəfdaşlar adlandırdı.
"Mən bunu gələcəyin fərqli ola biləcəyinə həqiqətən inanan və nüfuzlarını, resurslarını, vaxtlarını və ideyalarını birləşdirməyə hazır olan ölkələr qrupu kimi görürəm", - o bildirib.
