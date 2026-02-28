https://news.day.az/azerinews/1819036.html Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə videokonfrans vasitəsilə görüş keçirib. Görüşdə İran ətrafındakı vəziyyət müzakirə olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib.
Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə İran ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə videokonfrans vasitəsilə görüş keçirib. Görüşdə İran ətrafındakı vəziyyət müzakirə olunub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, görüş iştirakçıları hadisələrin inkişafı və bununla əlaqəli regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре