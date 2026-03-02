https://news.day.az/azerinews/1819245.html Məşhur müğənnidən Ronaldinyoya duetə çağırış Məşhur müğənni Anatoliy Coy braziliyalı Ronaldinyonu duetə dəvət edib. Lent.Az bildirir ki, müğənni Ronaldinyonun fanatı olduğu üçün onunla duet oxumaq istədiyini deyib: "Mənim bütün dövrlərdə sevdiyim tək futbolçu var. Futbolun böyük pərəstişkarı deyiləm, amma indi, görünür, olacağam. Bu, artıq təəssüf ki, oynamayan Ronaldinyodur.
Əvvəllər Coy NaPikə media futbol turnirində iştirak edib və "FK10" komandası üçün oynayıb.
