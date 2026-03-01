İrandan Azərbaycana 192 nəfər təxliyə edilib - FOTO - VİDEO
İrandan həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrin vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir.
Day.Az xəbər verir ki, 28 fevral saat 08:00-dan 1 mart saat 22:00-dək İrandan müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla ümumilikdə 192 nəfər təxliyə olunub.
Təxliyə edilənlər arasında 82 nəfər Azərbaycan, 28 nəfər Pakistan, 18 nəfər Səudiyyə Ərəbistanı və 18 nəfər Çin vətəndaşı var. Bundan əlavə, 6 nəfər BƏƏ, 17 nəfər Tacikistan, 4 nəfər İordaniya, hərəyə 3 nəfər Qətər və Banqladeş vətəndaşı təxliyə olunub. Siyahıda həmçinin 2 nəfər Filippin və 2 nəfər Nepal vətəndaşı yer alır. Türkiyə, İtaliya, Pakistan, Polşa, Tunis, Livan, Hindistan, Fransa və Braziliyadan isə hər ölkə üzrə 1 nəfər təxliyə edilib.
