В Международном центре мугама состоялся музыкальный вечер

В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт "Muğamın məftunları" с участием народной артистки Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедовой и победителя телеконкурса "Мугам" Мафтуна Сафарли, сообщает Day.Az.

Выступление прошло в сопровождении инструментального ансамбля "Muğam" под руководством тариста Рашада Ибрагимова.

Мугам как форма азербайджанской народной музыки глубоко уходит корнями в духовную культуру Востока. Это один из древнейших жанров и основа азербайджанской музыкальной устной классической традиции, наряду с песенно-танцевальным фольклором. Включенный ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, мугам является воплощением души азербайджанского народа, отражением его традиций и обычаев. Всего различают семь основных видов ладов: Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн и несколько побочных. Их исполнение требует высокой мастерской подготовки и особого таланта. Мугам регулирует гармоничное равновесие человека, пробуждает привязанность и любовь к жизни, и наконец, это памятник искусства, который веками играл существенную роль в развитии духовных ценностей человечества. В этом смысле мугам является символом любви и мудрости. Загадочный мир мугамов всегда привлекал внимание ученых мира. Музыковеды, литературоведы, историки, ученые и философы средневековья провели немало научных исследований по изучению этого уникального вида искусства.