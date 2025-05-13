В Баку состоится мастер-класс с известной итальянской пианисткой

16 мая для коллективов детских музыкальных и художественных школ состоится мастер-класс по игре на фортепиано, организованный Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Главного управления культуры города Баку, ОО "Поддержка развития культурных связей" и Дома-музея Узеира Гаджибейли, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Известная итальянская пианистка японского происхождения Элена Кьявегато проведет в Доме-музее Узеира Гаджибейли мастер-класс, посвященный 140-летию со дня рождения этого выдающегося азербайджанского композитора, являющегося основоположником современного профессионального музыкального искусства страны.

Основной целью музыкального мастер-класса является повышение как теоретических, так и практических знаний преподавателей и учащихся в соответствующей области.

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