https://news.day.az/politics/1544909.html Британские эксперты вносят свой вклад в разминирование освобожденных территорий Азербайджана - Риши Сунак
Британские эксперты вносят свой вклад в разминирование освобожденных территорий Азербайджана - Риши Сунак
Британские эксперты вносят свой вклад в разминирование освобожденных территорий Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам X Глобального Бакинского форума.
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