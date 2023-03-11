Глобальный Бакинский форум стал брендом международного значения

Глобальный Бакинский форум уже превратился в бренд международного значения, в региональный устойчивый проект, платформу, где встречаются нынешние и прежние лидеры разных стран. В первую очередь, это страны, представляющие средние и малые силы. И стоит отметить, что председательствовать или же быть хозяином такого форума означает повышать престиж страны на международной арене и одновременно способствовать формированию мягкой силы Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов.

Поскольку Азербайджан находится в процессе смены статуса со страны малой силы на страну средней силы, ему необходимо всегда иметь некоторого рода продукты мягкой силы, которые мог бы представлять на международной арене. Глобальный форум является как раз такой мягкой силой, считает Ибрагимов.

"К элементу мягкой силы можно отнести и успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения. Это в интересах и самого Азербайджана, и организации. Председательство нашей страны высоко оценено членами организации, и неслучайно оно было продлено. Стоит отметить, что Азербайджан предложил ряд аспектов развития организации. В частности, были сформированы парламентская и молодежная сети ДН. За всю историю ДН у нее не было подобных структур. Азербайджан от имени Движения неприсоединения способствовал предотвращению "вакационного национализма" в период пандемии, он так же сам оказал необходимую помощь 80 государствам", - сказал политолог.

Что касается месседжей Президента Азербайджана, адресованных Армении и армянам Карабаха, то, как отметил наш собеседник, в данный момент армяне сами автоматически ограничивают свои свободы и права, поскольку находятся фактически в географическом заточении, имея всего один выход в большой мир - через Армению. Даже психологически это тяжело.

"Далее, поскольку это серая зона, жители Карабаха находятся в руках нелегитимной "администрации", а точнее - мафии, которая использует их в своих интересах. Это проблема для армян Карабаха. Несомненно, они, как и все люди в мире, тоже желают нормальной жизни и лучшего будущего для своих детей. Но без налаживая отношений с Азербайджаном этого будущего не будет. Армяне в результате конфликта не получили земли, но многое потеряли. Они остались в стороне от региональных проектов, реализованных Азербайджаном, две границы Армении остаются закрытыми, она не имеет экономических ресурсов и выхода к морям, кроме того, продолжается нарастающая миграция. О каком будущем страны можно говорить в такой ситуации? Какое может быть развитие, когда страна не интегрирована в экономику региона? У армян все еще есть возможность стать частью хотя бы Зангезурского коридора, но если они будут продолжать сопротивляться, эти коммуникации тоже пойдут в обход Армении", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева