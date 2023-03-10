В азербайджанской столице под патронажем Президента Ильхама Алиева продолжает работу X Глобальный Бакинский форум. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви. Он будет работать три дня, в течение которых 360 гостей из 61 страны обсудят самые актуальные вопросы сегодняшней мировой повестки. Формат Глобального Бакинского форума полностью соответствует своему названию - это не региональные посиделки с узким кругом вопросов, а набирающая авторитет международная площадка. Достаточно сказать, что среди гостей форума 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран.

Бакинский форум не ставит целью отбирать пальму первенства у каких-то старых и всеми признанных дискуссионных площадок. Но у него уже есть своя ниша, которая с каждым разом становится все более обширной, прямо пропорционально росту имиджа самого Азербайджана и авторитета его Президента на мировой арене.

Тема юбилейного форума - "Мир сегодня: вызовы и надежды" - как нельзя лучше отражает актуальность начавшихся в Баку обсуждений. В повестке факторы, создающие угрозу новому миропорядку, вопросы безопасности и перспектив обеспечения мира, угрозы и вызовы, стоящие перед человечеством, и так далее. Глава государства, открывая форум, отметил его очень насыщенную программу. Она, по его словам, охватывает тематику, связанную с регионами Ближнего Востока, Африки, Западных Балкан, а также вопросы, которые сегодня стоят во главе международной повестки дня и являются предметом дискуссий.

Подчеркнем, что обсуждения проходят с участием первых лиц государств и правительств, профессиональных политиков и дипломатов, для которых статус "бывший" является всего лишь формальностью, потому что, как известно, бывших политиков и дипломатов не бывает. Как сказал Президент Ильхам Алиев, уровень участников и интеллектуальный потенциал Глобального Бакинского форума соответствует уровню ведущих международных конференций. И в этом велика заслуга руководства Международного центра Низами Гяджеви.

Хотя Центр носит имя великого азербайджанского поэта, он не занимается исключительно вопросами культуры и гуманитарной сферы. С самого начала структура, учрежденная в 2012 году указом Президента Азербайджана, взяла курс на превращение во влиятельную международную организацию именно общественно-политического звучания. Хотя научно-исследовательская составляющая в деятельности структуры, конечно же, сохраняется. Изучение наследия Низами, сохранение его для будущих поколений, проведение исследований в области литературы и искусства, научного наследия мусульманского востока и др.- эти задачи входят в цели деятельности Международного центра Низами. Центр - это неправительственная организация, объединяющая бывших глав государств и правительств, влиятельных политиков, международных экспертов из различных стран. Но она не ставит целью прикрываться громкими именами, а с самого начала своей деятельности работает в активном режиме, расширяя границы и увеличивая число друзей.

Обсуждения проходят в формате панельных дискуссий, однако не ошибемся, если скажем, что тон и энергию рабочему процессу задало выступление Президента Азербайджана. Как и всегда, оно было четким, искренним и полным адресных посылок. Выступления азербайджанского лидера отличаются именно этим - он никогда не делает намеков, не боится высказываться прямо, не говорит размытыми формулировками. И в этот раз тоже и в Армении, и в желающих посредничать странах, и в Ханкенди, и по всем другим заинтересованным адресам услышали его четкие меседжи.

"Они хотели, чтобы этот конфликт был заморожен навсегда. Но мы с этим не согласились. Мы сделали то, что посчитали нужным сделать, используя наше право на самооборону, Устав ООН, в частности статью. Мы освободили наши территории силой. Это было наше законное право". Это было адресовано странам и структурам, стремящимся взять на себя посредничество между Азербайджаном и Арменией на завершающем этапе. Они должны знать, что попытки заморозить ситуацию безнадежны, тем более в сложившихся после 44-дневной войны реалиях.

"Каждый, кто знаком с реальной ситуацией в Азербайджане, может подтвердить, что Азербайджан - страна с высоким уровнем религиозной и этнической толерантности, где представители различных этнических групп, различных конфессий, живут в мире и с достоинством. Поэтому я уверен, что жизнь армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, будет намного лучше, чем во времена оккупации. У каждого конфликта своя история, своя динамика и свой конец". Этот меседж адресован обеспокоенным европейским структурам и государствам, которые искусственно "озабочены" судьбой армянской общины Карабахского региона и содействуют распространению армянских пропагандистских клише. А также Еревану и его союзникам, пытающимся увязывать происходящее на Лачинской дороге и в зоне РМК с религиозным фактором.

"Сейчас пришло время построения мира. Поэтому в ноябре 2020 года мы выдвинули инициативу по мирному переговорному процессу. Есть пять известных принципов, которые могут составить основу мирного договора с Арменией. Мы надеемся, что международные участники, которые пытаются играть роль посредника, постараются уговорить Армению не потерять этот шанс. Потому что, Армения упустила шанс стать независимой страной и превратилась в колонию других стран, и они упустили реальный шанс стать независимыми и построить свое будущее". Очень конкретный совет посредничающим сторонам надавить на Армению и заставить ее прекратить свои манипуляции, пока у армян еще есть немного времени. Пять принципов мирного договора, предложенные Азербайджаном, это огромная уступка и невероятно гуманный шаг по отношению к агрессору, что международные участники процесса должны постараться объяснить непонятливому Еревану.

"Конфликты можно разрешить двумя путями: мирным и немирным. Мы очень старались урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, несмотря на то, что в результате армянской оккупации в Азербайджане возник гуманитарный кризис, более 1 миллиона азербайджанцев остались без крова, стали беженцами и вынужденными переселенцами". Это прямое предупреждение армянской стороне. Мы старались, мы очень старались, но нам пришлось воевать, потому что агрессор не оставил нам другого выбора. И если Армения не пойдет на заключение мира и будет продолжать провокации, то наш выбор будет предопределен. Потому что у конфликтов, как сказал Президент Ильхам Алиев, есть только два пути урегулирования. Третьего пути нет.

"Низами Гянджеви родился, жил, умер и похоронен в своем родном городе Гяндже - одном из древних городов Азербайджана. А его мудрость и талант символизируют мудрость и талант азербайджанского народа". Это уже меседж иранской стороне. На днях представитель МИД Ирана не только назвал Низами Гянджеви персидским поэтом, но пошел еще дальше - объявил Гянджу иранским городом. Не случайно лауреат Нобелевской премии Ширин Эбади в своем видеообращении к форуму призвала Тегеран извиниться перед Азербайджаном.

Важной частью выступления главы государства стала энергетическая тематика, которая уже более года критически актуальна для Европы. В этом свете широко обсуждается письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака участникам X Глобального Бакинского форума. В послании он высоко оценил инициативу Азербайджана по производству "зеленой" энергии и проект строительства кабеля для ее транспортировки в Европу по дну Черного моря. И подчеркнул, что Великобритания будет главным партнером Азербайджана в этой работе.

Президент Ильхам Алиев значительно расширил тему энергетической значимости Азербайджана для Европы, отметив, что с начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран относительно поставок газа или их увеличения. Азербайджан, подчеркнул он, всегда были надежным партнером.

В выступлении главы государства было немало важных моментов. Все они найдут отражение в трехдневных обсуждениях на полях Бакинского форума. Конечно, форум не решит всех проблем и не выведет формулу, способную остановить войны и конфликты, но когда столько умных людей собираются вместе, это обязательно ведет к результату. В нашем случае - к определению путей торможения негативных процессов и общих угроз. Современный мир слишком опутан взаимосвязями, чтобы кто-то мог рассчитывать остаться в стороне. Мир надо спасать, и у каждого тут есть своя задача.