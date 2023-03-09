https://news.day.az/officialchronicle/1544941.html Президент Ильхам Алиев: Никаких препятствий для достижения мира нет
Президент Ильхам Алиев: Никаких препятствий для достижения мира нет
Никаких препятствий для достижения мира между Азербайджаном и Арменией нет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.
"То, что было согласовано между Азербайджаном и Арменией в октябре прошлого года, в частности, в отношении уважения к суверенитету и территориальной целостности друг друга, фактически демонстрирует, что нет никаких препятствий для достижения мира", - подчеркнул глава государства.
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