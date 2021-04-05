https://news.day.az/society/1331422.html Стало известно, где будет похоронен Рямиш
Стало известно, где будет похоронен Рямиш
Похороны народного артиста Азербайджана, известного гитариста Рафига Гусейнова (Рямиша) состоятся завтра.
Об этом АПА сообщили в семье народного артиста, передает Day.Az.
Сообщается, что Рямиш будет похоронен на Ясамальском кладбище (на кладбище "Волчьи ворота").
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