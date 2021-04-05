Стало известно, где будет похоронен Рямиш

Похороны народного артиста Азербайджана, известного гитариста Рафига Гусейнова (Рямиша) состоятся завтра.

Об этом АПА сообщили в семье народного артиста, передает Day.Az.

Сообщается, что Рямиш будет похоронен на Ясамальском кладбище (на кладбище "Волчьи ворота").